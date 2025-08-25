Dois vizinhos são encontrados mortos, em casas diferentes, no interior da Bahia A polícia investiga as mortes Balanço Geral BA|Do R7 25/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Porto Seguro (BA), dois vizinhos foram encontrados mortos com sinais de violência no bairro Praia da Ponta Grande. Leandro Neres dos Santos, de 34 anos, e Rafael Santana de Jesus, de 36 anos, foram achados em casas diferentes. A polícia investiga as mortes, com Rafael apresentando sinais de asfixia e Leandro marcas de agressão. Amigos relataram que eles estiveram juntos na noite anterior com duas pessoas não identificadas.