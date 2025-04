Dono de academia é morto por amante em Feira de Santana (BA) Edimarcio de Jesus foi dopado e assassinado a tiros dentro de casa. A amante confessou o crime Balanço Geral BA|Do R7 29/04/2025 - 16h47 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h47 ) twitter

Uma mulher de 30 anos confessou ter matado o amante em Feira de Santana (BA).

O crime aconteceu na casa do homem, identificado como Edimarcio de Jesus, dono de uma academia. Ele foi dopado e, em seguida, morto a tiros.

Em depoimento, a suspeita, que era casada, relatou que tentou terminar o relacionamento extraconjugal com Edimarcio, mas foi ameaçada por ele.

As autoridades investigam se o crime foi premeditado, já que a mulher levou os medicamentos para a casa do homem. A arma usada no crime ainda não foi encontrada.

A mulher foi ouvida e liberada pela polícia.