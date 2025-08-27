Logo R7.com
Dono de cavalo faz apelo após animal ser apreendido pela Transalvador

O tutor, Marlon, está enfrentando dificuldades financeiras para pagar as taxas de liberação do cavalo, chamado Brazoski

Balanço Geral BA|Do R7

O dono de um cavalo fez um apelo após o animal ser apreendido pela Transalvador no bairro de Brotas, em Salvador (BA). O cavalo, chamado Brazoski, foi levado após ser encontrado em via pública. O tutor, Marlon, está enfrentando dificuldades financeiras para pagar as taxas de liberação, que incluem custos de remoção e cuidados veterinários. Ele busca apoio para recuperar o cavalo.

