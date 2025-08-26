Dono de ferro-velho acusado de matar funcionários é preso em Salvador Marcelo Batista é investigado por uma tentativa de homicídio contra três pessoas Balanço Geral BA|Do R7 26/08/2025 - 15h31 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O empresário Marcelo Batista, conhecido como ‘Marcelo da Sucata’, foi preso preventivamente em Salvador (BA). O homem, que é dono de um ferro-velho, responde a acusações de tentativa de homicídio contra três pessoas. Ele também é investigado pela morte dos ex-funcionários Daniel e Matusalém. A prisão do empresário, que aconteceu na manhã de terça-feira (26), foi aguardada por muitos.