Dono de ferro-velho acusado de matar funcionários é preso em Salvador
Marcelo Batista é investigado por uma tentativa de homicídio contra três pessoas
O empresário Marcelo Batista, conhecido como ‘Marcelo da Sucata’, foi preso preventivamente em Salvador (BA). O homem, que é dono de um ferro-velho, responde a acusações de tentativa de homicídio contra três pessoas. Ele também é investigado pela morte dos ex-funcionários Daniel e Matusalém. A prisão do empresário, que aconteceu na manhã de terça-feira (26), foi aguardada por muitos.