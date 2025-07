Duas idosas são resgatadas em condições desumanas em apartamento de luxo As irmãs, de 74 e 76 anos, estavam vivendo sem alimentação adequada há dias Balanço Geral BA|Do R7 23/07/2025 - 15h41 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h41 ) twitter

Duas idosas, uma cega e outra com mobilidade reduzida, foram resgatadas de um apartamento de luxo no bairro Campo Grande, em Salvador (BA). As irmãs, de 74 e 76 anos, estavam vivendo em condições desumanas, sem alimentação adequada há dias. A polícia investiga familiares pelo abandono e por apropriação indevida dos recursos financeiros das idosas.