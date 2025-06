Duas mulheres são executadas a tiros em Feira de Santana (BA) A polícia descarta feminicídio e suspeita que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas Balanço Geral BA|Do R7 30/06/2025 - 16h11 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h11 ) twitter

Duas mulheres foram executadas a tiros no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana (BA). As vítimas, Thaís Gomes Santos e Marília Pereira, estavam em uma residência quando foram surpreendidas pelos assassinos. Os criminosos dispararam várias vezes com uma pistola 9mm. A polícia descarta feminicídio e suspeita que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas.