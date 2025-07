Empresário de 23 anos é assassinado a tiros em bar de Candeias (BA) Renato Lima era conhecido por seu sucesso como dono de uma casa de shows e de um depósito de bebidas Balanço Geral BA|Do R7 11/07/2025 - 17h08 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h08 ) twitter

Um empresário foi executado a tiros em um bar em Candeias (BA). Renato Lima, de 23 anos, era conhecido por seu sucesso como dono de uma casa de shows e de um depósito. A polícia investiga o caso, analisando câmeras de segurança do entorno do bar para identificar os criminosos. Rumores de envolvimento de Renato com o crime foram negados por amigos, que afirmam que a morte pode estar relacionada a uma mulher.