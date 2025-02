Empresário é assassinado ao chegar à oficina da qual era dono De acordo com informações preliminares, o carro de onde os criminosos saíram já estava no local à sua espera Balanço Geral BA|Do R7 13/02/2025 - 13h38 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h38 ) twitter

Por volta das 7h da manhã do último dia 12, no bairro de Mussurunga, em Salvador (BA), um empresário de 31 anos foi morto com mais de 12 disparos de arma de fogo.

Segundo informações, Gordo (como era conhecido) tinha acabado de estacionar sua motocicleta na oficina mecânica da qual era proprietário, quando homens saíram de dentro de um veículo de passeio e efetuaram os disparos. A vítima tentou sair correndo, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Investigadores da Polícia Civil da Bahia foram à oficina, ainda na manhã do crime, para periciar o local.