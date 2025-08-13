Entregador sofre corte no pescoço após ser atingido por linha com cerol Acidente aconteceu enquanto Ailton Almeida, de 28 anos, estava trabalhando em Feira de Santana (BA) Balanço Geral BA|Do R7 13/08/2025 - 16h45 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O entregador Ailton Almeida, de 28 anos, foi atingido por uma linha com cerol enquanto trabalhava de motocicleta em Feira de Santana (BA). O incidente resultou em um corte profundo no pescoço do trabalhador, que exigiu seis pontos. Aílton sobreviveu, mas agora está impossibilitado de trabalhar devido aos ferimentos e aos danos na moto. O proprietário da pipa não foi localizado.