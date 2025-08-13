Logo R7.com
Entregador sofre corte no pescoço após ser atingido por linha com cerol

Acidente aconteceu enquanto Ailton Almeida, de 28 anos, estava trabalhando em Feira de Santana (BA)

Balanço Geral BA|Do R7

O entregador Ailton Almeida, de 28 anos, foi atingido por uma linha com cerol enquanto trabalhava de motocicleta em Feira de Santana (BA). O incidente resultou em um corte profundo no pescoço do trabalhador, que exigiu seis pontos. Aílton sobreviveu, mas agora está impossibilitado de trabalhar devido aos ferimentos e aos danos na moto. O proprietário da pipa não foi localizado.

