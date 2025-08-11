Esposa de líder do tráfico em Feira de Santana (BA) é presa após atuar como gerente para facção
Monique visitava semanalmente seu companheiro preso em Salvador (BA) para receber instruções
Monique, de 29 anos, foi presa em Feira de Santana (BA) por gerenciar o tráfico de drogas para uma facção criminosa. A operação envolveu agentes do Denarc e resultou em um prejuízo de R$ 50 mil para a organização. Monique visitava semanalmente seu companheiro preso em Salvador (BA) para receber instruções. A polícia monitorou suas atividades, levando à sua prisão em flagrante.