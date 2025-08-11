Esposa de líder do tráfico em Feira de Santana (BA) é presa após atuar como gerente para facção Monique visitava semanalmente seu companheiro preso em Salvador (BA) para receber instruções Balanço Geral BA|Do R7 11/08/2025 - 16h25 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Monique, de 29 anos, foi presa em Feira de Santana (BA) por gerenciar o tráfico de drogas para uma facção criminosa. A operação envolveu agentes do Denarc e resultou em um prejuízo de R$ 50 mil para a organização. Monique visitava semanalmente seu companheiro preso em Salvador (BA) para receber instruções. A polícia monitorou suas atividades, levando à sua prisão em flagrante.