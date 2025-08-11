Logo R7.com
Esposa de líder do tráfico em Feira de Santana (BA) é presa após atuar como gerente para facção

Monique visitava semanalmente seu companheiro preso em Salvador (BA) para receber instruções

Balanço Geral BA|Do R7

Monique, de 29 anos, foi presa em Feira de Santana (BA) por gerenciar o tráfico de drogas para uma facção criminosa. A operação envolveu agentes do Denarc e resultou em um prejuízo de R$ 50 mil para a organização. Monique visitava semanalmente seu companheiro preso em Salvador (BA) para receber instruções. A polícia monitorou suas atividades, levando à sua prisão em flagrante.

