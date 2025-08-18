Logo R7.com
Estudante de Fisioterapia é assassinado com mais de 20 tiros em comunidade de Salvador

Erick Kaíque Amaral, de 21 anos, estava chegando na casa da avó quando foi abordado por membros de uma facção e alvejado por disparos

Balanço Geral BA|Do R7

Um estudante de Fisioterapia foi assassinado com mais de 20 tiros na Comunidade Alto da Bola, no bairro da Federação, em Salvador (BA). Erick Kaíque Amaral, de 21 anos, estava chegando na casa da avó quando foi abordado por membros de uma facção e alvejado por tiros. A mãe de Erick, em estado de choque, afirma conhecer o assassino e pede por justiça.

