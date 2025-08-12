Família pede ajuda para tratamento de cachorro com doença rara no fígado O cãozinho, chamado Kitto, sofre de desmaios frequentes e precisa de um procedimento disponível na UFBA, mas que requer um especialista de fora Balanço Geral BA|Do R7 12/08/2025 - 16h45 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A tutora de um cachorro diagnosticado com uma grave doença no fígado está pedindo ajuda financeira para realizar uma cirurgia vital no animal. O cãozinho, chamado Kitto, sofre de desmaios frequentes e precisa de um procedimento disponível na UFBA, mas que requer um especialista de fora. A família busca, por meio do PIX ajudekitto@gmail.com, para salvar a vida do pet.