Festas juninas transformam Centro Histórico de Salvador (BA) Mais de 20 atrações animam as ruas e praças Balanço Geral BA|Do R7 23/06/2025 - 16h43 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h43 )

O clima das festas juninas do interior chegou à capital baiana, transformando o Pelourinho em um grande arraiá. Turistas e baianos se encantam com a decoração colorida, comidas típicas e muita música. Mais de 20 atrações animam as ruas e praças, enquanto comerciantes celebram o aumento de visitantes. A festa é uma celebração da tradição, cultura e resistência nordestina, trazendo alegria e lembranças do interior para Salvador (BA).