Filho de vereadora que atropelou maratonista é exonerado de cargo na Assembleia Legislativa Cleydson Cardoso foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva Balanço Geral BA|Do R7 21/08/2025 - 15h53 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h53 )

O homem que atropelou um maratonista no bairro da Pituba, em Salvador (BA), foi exonerado do cargo de secretário executivo da Assembleia Legislativa da Bahia. Cleydson Cardoso, que é filho da vereadora Débora Santana, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. A vereadora pediu licença de 15 dias na Câmara após o ocorrido.