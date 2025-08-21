Filho de vereadora que atropelou maratonista é exonerado de cargo na Assembleia Legislativa
Cleydson Cardoso foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva
O homem que atropelou um maratonista no bairro da Pituba, em Salvador (BA), foi exonerado do cargo de secretário executivo da Assembleia Legislativa da Bahia. Cleydson Cardoso, que é filho da vereadora Débora Santana, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. A vereadora pediu licença de 15 dias na Câmara após o ocorrido.