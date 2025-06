Filho em surto psicótico faz a própria mãe refém no bairro Vila Laura, em Salvador Após negociações com a polícia e uso de explosivos não letais, a vítima foi liberada sem ferimentos Balanço Geral BA|Do R7 05/06/2025 - 16h22 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h22 ) twitter

Um homem em surto psicótico fez a própria mãe refém com uma faca no bairro Vila Laura, em Salvador (BA). A Polícia Militar foi acionada para lidar com a situação de alta complexidade. Após negociações e uso de explosivos não letais, a mãe foi liberada sem ferimentos. O filho agora enfrenta consequências legais.