Filho mata pai e fere mãe com chave de fenda Suspeito teria ‘surtado’ depois que o pai não aceitou lhe dar dinheiro Balanço Geral BA|Do R7 27/02/2025 - 14h48 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem é acusado de matar o pai e ferir a mãe com uma chave de fenda no bairro Vila Laura, em Salvador (BA), no última dia 26.

Segundo informações, Prince Luís Peres, de 25 anos de idade, teria ‘surtado’ depois que o pai não aceitou lhe dar dinheiro para “curtir o carnaval”.

Após o crime, o suspeito teria tentado fugir, mas foi alcançado pelos moradores e preso em flagrante pela polícia.