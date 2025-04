Francês é preso com 60 canetas de Mounjaro no Aeroporto de Salvador Segundo informações, o suspeito saiu da França, foi para a Irlanda e veio para o Brasil com os medicamentos Balanço Geral BA|Do R7 24/04/2025 - 15h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem francês foi preso no Aeroporto de Salvador (BA) suspeito de contrabandear 60 canetas de Mounjaro. Segundo informações, o suspeito saiu da França, foi para a Irlanda e veio para o Brasil com a carga.

O medicamento, que é usado para emagrecimento, ainda possui venda comercial proibida no Brasil e só pode ser importado por pessoas físicas com receita médica. Atualmente, cada caneta custa em média R$ 5 mil. A previsão é que o medicamento seja legalizado no Brasil em junho, com um preço reduzido para R$ 1.000.