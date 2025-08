Funcionárias demitidas expõem crise em rede famosa de lojas de moda As trabalhadoras protestaram após demissões em massa sem pagamento de direitos trabalhistas Balanço Geral BA|Do R7 05/08/2025 - 16h50 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As funcionárias de uma grande rede de moda protestaram em um shopping após demissões em massa sem pagamento de direitos trabalhistas. A loja, em recuperação judicial, não pagou salários e rescisões, gerando revolta entre as ex-funcionárias, muitas delas mães solo. A empresa não tem respondido a contatos e as trabalhadoras buscam justiça.