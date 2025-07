Gerente de posto de combustíveis é presa por suspeita de fraude A ação ocorreu após uma denúncia anônima, na Avenida da Via Parafuso, na Bahia Balanço Geral BA|Do R7 17/07/2025 - 16h54 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante operação da Polícia Civil, a gerente de um posto de combustíveis foi presa sob suspeita de fraude. A ação ocorreu após uma denúncia anônima, na Avenida da Via Parafuso, na Bahia. Uma funcionária também foi conduzida à delegacia. O posto permanece interditado para fiscalização, com a presença de viaturas policiais e equipe do Ibametro.