Gerente do tráfico é executado com vários tiros na cabeça, em Itapuã Ainda não se sabe o motivo que levou o traficante a entrar em uma área da facção rival Balanço Geral BA|Do R7 06/02/2025 - 15h00 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h00 )

Um traficante conhecido como Cicinho foi executado com vários tiros na cabeça em Itapuã, na capital baiana. Ele era gerente do tráfico de uma facção criminosa, o BDM, que atua na localidade da Mangueira, no bairro da Ribeira, Cidade Baixa.

Segundo informações, Cicinho foi julgado, condenado e executado em Itapuã, região comandada pelo Comando Vermelho, uma das facções rivais.