Grave acidente na BR-242 deixa quatro mortos e interdita rodovia por 7 horas Colisão entre caminhão e carreta ocorreu com pista molhada Balanço Geral BA|Do R7 05/03/2025 - 15h54 (Atualizado em 05/03/2025 - 15h54 )

Um grave acidente na BR-242, próximo a Ibitiara (BA), deixou quatro mortos após uma colisão frontal entre um caminhão e uma carreta. O incidente resultou na interdição total da rodovia por sete horas, enquanto a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros atuavam no local.

A pista estava molhada devido à chuva, o que pode ter contribuído para a tragédia. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas e as causas do acidente estão sendo investigadas.