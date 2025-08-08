Grupo criminoso é alvo de operação em Barra da Choça e Vitória da Conquista, na Bahia Com a participação de 200 policiais, a ação resultou na prisão de vários criminosos e na apreensão de armas Balanço Geral BA|Do R7 08/08/2025 - 16h48 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h48 ) twitter

A Operação ‘Rede Oculta’ foi deflagrada pela polícia em Barra do Choça e Vitória da Conquista, na Bahia, contra uma facção criminosa envolvida em tráfico de drogas e homicídios. Com a participação de 200 policiais, a ação resultou na prisão de vários criminosos e na apreensão de armas. A polícia continua em busca de mais suspeitos.