Grupo criminoso é alvo de operação em Barra da Choça e Vitória da Conquista, na Bahia

Com a participação de 200 policiais, a ação resultou na prisão de vários criminosos e na apreensão de armas

Balanço Geral BA|Do R7

A Operação ‘Rede Oculta’ foi deflagrada pela polícia em Barra do Choça e Vitória da Conquista, na Bahia, contra uma facção criminosa envolvida em tráfico de drogas e homicídios. Com a participação de 200 policiais, a ação resultou na prisão de vários criminosos e na apreensão de armas. A polícia continua em busca de mais suspeitos.

