Homem agride e coloca fogo na casa da irmã durante discussão O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e os dois envolvidos foram levados à delegacia para esclarecimentos Balanço Geral BA|Do R7 20/08/2025 - 16h47 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h47 )

Um homem foi preso em flagrante, em Vitória da Conquista (BA), após agredir a irmã e incendiar a casa dela. O incidente aconteceu após uma discussão sobre quem seria dono do imóvel. Os vizinhos relataram que as brigas entre os irmãos eram frequentes, mas geralmente verbais. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e os dois envolvidos foram levados à delegacia para esclarecimentos.