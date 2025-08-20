Logo R7.com
Homem agride e coloca fogo na casa da irmã durante discussão

O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e os dois envolvidos foram levados à delegacia para esclarecimentos

Balanço Geral BA|Do R7

Um homem foi preso em flagrante, em Vitória da Conquista (BA), após agredir a irmã e incendiar a casa dela. O incidente aconteceu após uma discussão sobre quem seria dono do imóvel. Os vizinhos relataram que as brigas entre os irmãos eram frequentes, mas geralmente verbais. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e os dois envolvidos foram levados à delegacia para esclarecimentos.

