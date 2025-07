Homem com camisa do Bahia é encontrado morto no Dique do Tororó De acordo com informações, o homem estava desaparecido desde terça-feira (15), quando saiu de casa para assistir um jogo do time Balanço Geral BA|Do R7 16/07/2025 - 15h24 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h24 ) twitter

Um homem foi encontrado morto no Dique do Tororó, em Salvador (BA). De acordo com informações, ele estava desaparecido desde terça-feira (15), quando saiu de casa para assistir um jogo do Bahia. A família recebeu a informação de que o homem, que estava com uma camisa do time, se afogou no lago. A polícia científica está no local investigando o caso.