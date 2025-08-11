Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Homem conhecido como ‘Léo Som’ é assassinado a facadas em Salvador

O principal suspeito do crime seria Alan, um jovem de 17 anos que a vítima considerava como filho

Balanço Geral BA|Do R7

Um homem conhecido como ‘Léo Som’ foi encontrado morto a facadas em casa no Mussurunga, em Salvador (BA). Segundo testemunhas, o principal suspeito do crime seria Alan, um jovem de 17 anos que a vítima considerava como filho. Léo, que consertava sons de carros, é descrito como um homem querido e de bom coração. A polícia investiga o caso e busca entender a motivação por trás do assassinato.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.