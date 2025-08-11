Homem conhecido como ‘Léo Som’ é assassinado a facadas em Salvador
O principal suspeito do crime seria Alan, um jovem de 17 anos que a vítima considerava como filho
Um homem conhecido como ‘Léo Som’ foi encontrado morto a facadas em casa no Mussurunga, em Salvador (BA). Segundo testemunhas, o principal suspeito do crime seria Alan, um jovem de 17 anos que a vítima considerava como filho. Léo, que consertava sons de carros, é descrito como um homem querido e de bom coração. A polícia investiga o caso e busca entender a motivação por trás do assassinato.