Homem conhecido como ‘Léo Som’ é assassinado a facadas em Salvador O principal suspeito do crime seria Alan, um jovem de 17 anos que a vítima considerava como filho Balanço Geral BA|Do R7 11/08/2025 - 15h27 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem conhecido como ‘Léo Som’ foi encontrado morto a facadas em casa no Mussurunga, em Salvador (BA). Segundo testemunhas, o principal suspeito do crime seria Alan, um jovem de 17 anos que a vítima considerava como filho. Léo, que consertava sons de carros, é descrito como um homem querido e de bom coração. A polícia investiga o caso e busca entender a motivação por trás do assassinato.