Homem de 55 anos é brutalmente executado em Feira de Santana (BA) Vítima foi identificada apenas como Anacleto; a polícia investiga a motivação e autoria do assassinato Balanço Geral BA|Do R7 24/06/2025 - 16h18 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h18 ) twitter

Um homem de 55 anos, identificado apenas como Anacleto, foi executado com 25 tiros em Feira de Santana (BA). O crime ocorreu no bairro Nova Esperança e a perícia identificou o uso de três calibres diferentes. A polícia investiga a motivação e autoria do assassinato, que permanece um mistério. Informações podem ser fornecidas anonimamente pelo disque-denúncia 181 para ajudar na elucidação do caso.