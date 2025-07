Homem disfarçado de entregador mata jovem a tiros em salão de sinuca O atirador fugiu em uma moto com um comparsa que o aguardou do lado de fora Balanço Geral BA|Do R7 14/07/2025 - 15h21 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h21 ) twitter

Um homem disfarçado de entregador invadiu um salão de sinuca e executou a tiros um jovem de 26 anos. O atirador fugiu em uma moto com um comparsa que o aguardou do lado de fora. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.