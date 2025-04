Homem é esfaqueado enquanto tentava negociar venda de motocicleta Caso aconteceu na cidade de Laje (BA), às margens da BR-100 Balanço Geral BA|Do R7 25/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 25/04/2025 - 15h47 ) twitter

Um homem foi esfaqueado durante uma negociação na cidade de Laje (BA), às margens da BR-100.

A vítima estava tentando vender uma bicicleta e marcou um encontro com dois possíveis compradores em um posto de combustíveis. No entanto, durante a negociação, os homens atacaram o proprietário da moto com uma faca.

A polícia está em busca dos suspeitos, que fugiram pela rodovia.