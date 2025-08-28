Homem é executado a tiros por suposta retaliação em Feira de Santana (BA) A vítima, identificada apenas como Dennis, foi morta possivelmente em retaliação após ter espancado o próprio padrasto Balanço Geral BA|Do R7 28/08/2025 - 15h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h57 ) twitter

Um homem foi encontrado morto em um matagal em Feira de Santana (BA), próximo à BR-116. A vítima, identificada apenas como Dennis, foi executada a tiros, possivelmente em retaliação após ter espancado o próprio padrasto. A polícia busca informações sobre o crime, que aconteceu em plena luz do dia, e pede que testemunhas entrem em contato.