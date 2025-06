Homem é flagrado invadindo casa em condomínio fechado com uma escada, em Feira de Santana (BA) O invasor entrou no imóvel e foi direto ao quarto do casal, conforme capturado por câmeras de segurança Balanço Geral BA|Do R7 02/06/2025 - 18h01 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h01 ) twitter

Um criminoso foi flagrado invadindo uma casa em um condomínio de luxo no bairro do Sim, em Feira de Santana (BA). Utilizando uma escada, o invasor entrou no imóvel e foi direto ao quarto do casal, conforme capturado por câmeras de segurança. As imagens mostram o invasor tentando se disfarçar, usando manga comprida para evitar ser reconhecido. A polícia ainda não identificou o suspeito nem revelou o que foi levado.