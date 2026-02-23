Homem é morto com requintes de crueldade em Monte Gordo (BA) Segundo relatos, antes de ser executado com vários disparos, ouviu-se dizer ‘você matou meu pai e agora também vai morrer’

Um homem identificado apenas como Fernando, de 44 anos, foi brutalmente assassinado em uma estrada de barro de Monte Gordo (BA). Segundo relatos, antes de ser executado com vários disparos, ouviu-se dizer ‘você matou meu pai e agora também vai morrer’. A área, conhecida por sua baixa movimentação e forte presença de tráfico, está sob investigação da Polícia Civil.