Homem é morto com requintes de crueldade em Monte Gordo (BA)

Segundo relatos, antes de ser executado com vários disparos, ouviu-se dizer ‘você matou meu pai e agora também vai morrer’

Balanço Geral BA|Do R7

Um homem identificado apenas como Fernando, de 44 anos, foi brutalmente assassinado em uma estrada de barro de Monte Gordo (BA). Segundo relatos, antes de ser executado com vários disparos, ouviu-se dizer ‘você matou meu pai e agora também vai morrer’. A área, conhecida por sua baixa movimentação e forte presença de tráfico, está sob investigação da Polícia Civil.

