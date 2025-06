Homem fica 8 dias preso após ter dados clonados por facção criminosa As informações de Iago de Andrade foram usadas no registro de um chip de celular, pelo qual criminosos planejaram um homicídio Balanço Geral BA|Do R7 27/06/2025 - 15h51 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem da Bahia foi preso injustamente após ter os dados pessoais clonados por uma facção criminosa. As informações de Iago de Andrade foram usadas no registro de um chip de celular, pelo qual criminosos planejaram um homicídio. Iago, que trabalha como auxiliar administrativo, passou oito dias na prisão até provar sua inocência. A família e os advogados do jovem agora lutam para reparar os danos causados.