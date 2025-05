Homem invade casa e foge após ser descoberto por moradores Suspeito escalou um portão com cerca elétrica e, mesmo sofrendo choques, conseguiu escapar Balanço Geral BA|Do R7 19/05/2025 - 14h54 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h54 ) twitter

Na terça-feira (13), um homem invadiu uma residência no bairro Costa Azul, em Salvador (BA). O suspeito teve acesso à casa por meio de um imóvel abandonado que fica nos fundos. Após ouvir vozes no local, o homem escalou um portão com cerca elétrica e, mesmo sofrendo choques, conseguiu escapar. Os moradores suspeitam que o invasor estava sob efeito de drogas.