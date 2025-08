Homem perde moto e celular ao ser assaltado por dupla armada Apesar do susto e do prejuízo, a vítima saiu ilesa Balanço Geral BA|Do R7 05/08/2025 - 16h51 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h51 ) twitter

Um homem foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta enquanto falava ao celular. O garupa, armado, exigiu a chave da moto do jovem, que ainda foi obrigado a entregar o celular. Apesar do susto e do prejuízo, a vítima saiu ilesa.