Homem tenta matar irmão com golpe de facão durante discussão no interior da Bahia O evento, que se desenrolou em Anguera (BA), foi acompanhado pela Polícia Militar Balanço Geral BA|Do R7 21/05/2025 - 15h42 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h42 )

Um incidente chocante ocorreu envolvendo dois irmãos, onde um deles atacou o outro com um facão. O evento, que se desenrolou em Anguera (BA), foi acompanhado pela Polícia Militar. Durante uma discussão acalorada, um dos irmãos, identificado como Roberto, reagiu a uma ameaça com um facão, resultando em ferimentos na mão do outro irmão.