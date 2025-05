Idoso é flagrado furtando cosméticos em loja no bairro Paripe, em Salvador A loja não registrou boletim de ocorrência, mas divulgou as imagens para ajudar na identificação do suspeito Balanço Geral BA|Do R7 27/05/2025 - 16h23 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h23 ) twitter

Um idoso foi flagrado furtando potes de creme em uma loja de cosméticos no bairro Paripe, em Salvador (BA). Conhecido na região por pequenos delitos, o homem estava vestido com calça jeans, blusa escura e boné azul. A loja não registrou boletim de ocorrência, mas divulgou as imagens para ajudar na identificação do suspeito.