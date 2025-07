Idoso é preso por exploração sexual de adolescente em Feira de Santana (BA) O homem, de 75 anos, teria feito pagamentos via Pix para o menor em troca de fotos íntimas Balanço Geral BA|Do R7 25/07/2025 - 16h42 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h42 ) twitter

Um homem de 75 anos foi preso suspeito de explorar sexualmente um adolescente em Feira de Santana (BA). O idoso, que é motorista de Uber, teria aliciado o menor por meio de mensagens. Em troca de fotos íntimas do adolescente, o idoso fazia pagamentos via Pix. A polícia prendeu o suspeito, que foi liberado após audiência de custódia, mas com medidas protetivas impostas.