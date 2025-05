Incêndio atinge loja de produtos agrícolas em Cruz das Almas (BA) Não há informações sobre feridos, e as causas do incêndio ainda são desconhecidas Balanço Geral BA|Do R7 28/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 15h00 ) twitter

Um incêndio devastou uma loja de produtos agrícolas no centro de Cruz das Almas, Bahia. As chamas mobilizaram uma equipe do Corpo de Bombeiros, que conseguiu evitar que o fogo se alastrasse para lojas vizinhas. Não há informações sobre feridos, e as causas do incêndio ainda são desconhecidas. O prejuízo para o proprietário é significativo, mas a rápida ação dos bombeiros impediu danos maiores.