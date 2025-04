Influenciador menor de idade posta foto com colar de líder do Comando Vermelho Na postagem, ‘Boca de 09’ estava usando um colar com as iniciais ‘GVT’, referência ao líder do Comando Vermelho conhecido como ‘Gravetinho’

Balanço Geral BA|Do R7 23/04/2025 - 16h31

