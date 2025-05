Influenciador Ney Lima sofre grave acidente de carro em Serrinha (BA) Apesar da destruição total do veículo, o jovem, que possui mais de 5 milhões de seguidores, não sofreu ferimentos graves e já está em casa se recuperando Balanço Geral BA|Do R7 09/05/2025 - 15h27 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h27 ) twitter

O influenciador digital Ney Lima, conhecido por seus vídeos de humor sobre a vida no interior, sofreu um grave acidente de carro na noite de quinta-feira (08), em Serrinha (BA). Apesar da destruição total do veículo, o jovem, que possui mais de 5 milhões de seguidores, não sofreu ferimentos graves e já está em casa se recuperando. Ele estava sozinho no carro e a causa do acidente ainda é desconhecida.