Investigador e policial militar são baleados durante operação em Porto Seguro (BA)

Balanço Geral BA|Do R7 04/09/2025 - 16h42

Dois policiais foram baleados em um confronto com criminosos no distrito de Pindorama, em Porto Seguro (BA). Os agentes, um investigador da Polícia Civil e um soldado da Polícia Militar, participavam de uma investigação sobre o desaparecimento de um jovem quando foram atingidos. Eles foram socorridos e encaminhados para o hospital. O estado de saúde de ambos é estável.