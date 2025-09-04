Investigador e policial militar são baleados durante operação em Porto Seguro (BA)
Os agentes participavam de uma investigação sobre o desaparecimento de um jovem quando foram atingidos
Dois policiais foram baleados em um confronto com criminosos no distrito de Pindorama, em Porto Seguro (BA). Os agentes, um investigador da Polícia Civil e um soldado da Polícia Militar, participavam de uma investigação sobre o desaparecimento de um jovem quando foram atingidos. Eles foram socorridos e encaminhados para o hospital. O estado de saúde de ambos é estável.