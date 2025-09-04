Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Investigador e policial militar são baleados durante operação em Porto Seguro (BA)

Os agentes participavam de uma investigação sobre o desaparecimento de um jovem quando foram atingidos

Balanço Geral BA|Do R7

Dois policiais foram baleados em um confronto com criminosos no distrito de Pindorama, em Porto Seguro (BA). Os agentes, um investigador da Polícia Civil e um soldado da Polícia Militar, participavam de uma investigação sobre o desaparecimento de um jovem quando foram atingidos. Eles foram socorridos e encaminhados para o hospital. O estado de saúde de ambos é estável.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.