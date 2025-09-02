Logo R7.com
Jovem atleta baiano busca ajuda para participar de competição nacional no RJ

Wallace Filipe, de 15 anos, sonha em representar a Bahia no campeonato de levantamento de peso

Balanço Geral BA|Do R7

Wallace Filipe, um atleta de 15 anos da Bahia, está buscando apoio financeiro para competir em um campeonato nacional de levantamento de peso no Rio de Janeiro. A mãe do jovem, atualmente desempregada, não tem condições de cobrir as despesas da viagem e da hospedagem. O atleta, que já conquistou várias medalhas, sonha em representar a Bahia no campeonato e trazer para casa mais uma vitória.

