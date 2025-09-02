Jovem atleta baiano busca ajuda para participar de competição nacional no RJ
Wallace Filipe, de 15 anos, sonha em representar a Bahia no campeonato de levantamento de peso
Wallace Filipe, um atleta de 15 anos da Bahia, está buscando apoio financeiro para competir em um campeonato nacional de levantamento de peso no Rio de Janeiro. A mãe do jovem, atualmente desempregada, não tem condições de cobrir as despesas da viagem e da hospedagem. O atleta, que já conquistou várias medalhas, sonha em representar a Bahia no campeonato e trazer para casa mais uma vitória.