Jovem de 24 anos é encontrado morto dentro de carro após cair em emboscada Segundo a polícia, a vítima, identificada como Gabriel, tinha ligação com uma facção criminosa Balanço Geral BA|Do R7 17/06/2025 - 15h51 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h51 )

Um jovem de 24 anos foi encontrado morto dentro de um carro na Avenida São Paulo, em Salvador (PA), após ser emboscado e executado a tiros. O crime foi gravado pelos assassinos, que circularam com o corpo dentro do porta-malas do carro após a execução. Segundo a polícia, o jovem, identificado como Gabriel, tinha ligação com uma facção criminosa. Ele era casado e deixou um filho pequeno.