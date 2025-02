Jovem desmaia em shopping de Monte Gordo (BA) Seu estado de saúde é grave, mas pouco se sabe sobre o que, de fato, aconteceu Balanço Geral BA|Do R7 14/02/2025 - 11h53 (Atualizado em 14/02/2025 - 11h53 ) twitter

Uma mulher identificada como Mirlane Teixeira dos Reis desmaiou em um shopping de Guarajuba, em Monte Gordo, distrito de Camaçari (BA).

Segundo informações, a jovem parecia muito agitada no shopping e, ao sair do banheiro, teria desmaiado na frente de funcionários do local.

Mirlaine foi levada para a UPA de Monte Gordo, mas precisou ser transferida para a unidade Gleba A, que fica em Camaçari, devido à gravidade do seu caso.

Amigos e familiares da jovem estiveram no local e deram entrevista, mas pouco se sabe, ainda, sobre os motivos que a conduziram a esse estado.