Jovem é baleado durante ação da PM no bairro Sete Portas, em Salvador Segundo a polícia, ele estava armado e portava drogas, mas a família contesta a versão e afirma que ele não era envolvido com o tráfico Balanço Geral BA|Do R7 22/07/2025 - 16h59 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h59 )

Um jovem foi baleado durante uma ação da Polícia Militar no bairro Sete Portas, em Salvador (BA). Segundo a polícia, ele estava armado e portava drogas, mas a família contesta a versão e afirma que ele não era envolvido com o tráfico. O local, conhecido pela presença de traficantes, ficou deserto após o incidente, com moradores temendo represálias. O jovem passou por cirurgia e se recupera no hospital.