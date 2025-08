Jovem é perseguido e executado com mais de 10 tiros por traficantes do BDM O crime ocorreu em uma área dominada pelo Comando Vermelho, intensificando a guerra entre as facções Balanço Geral BA|Do R7 01/08/2025 - 15h31 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h31 ) twitter

Um jovem identificado como Igor, morador do bairro Garcia, em Salvador (BA), foi brutalmente executado, com mais de 10 tiros, por traficantes do Bonde do Maluco. O ataque ocorreu em uma área dominada pelo Comando Vermelho, intensificando a guerra entre facções. A família de Igor, em luto, afirma que o jovem não era traficante e pede respeito.