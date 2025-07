Jovem é preso suspeito de matar namorada com tiro no rosto A vítima, Francy Evelin, de 19 anos, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos; crime aconteceu em Feira de Santana (BA) Balanço Geral BA|Do R7 14/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem foi preso suspeito de matar a namorada com um tiro no rosto em Feira de Santana (BA). A vítima, Francy Evelin, de 19 anos, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito, Daniel, conhecido como ‘Leleo’, estava foragido desde a data do crime, 13 de maio, mas foi capturado em Simões Filho (BA). Ele alegou que o tiro foi acidental. O caso está sendo tratado como feminicídio.