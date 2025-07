Jovem mãe de quadrigêmeos busca ajuda com doações para crianças Com uma filha de 6 anos e o marido desempregado, a família enfrenta dificuldades Balanço Geral BA|Do R7 28/07/2025 - 17h24 (Atualizado em 28/07/2025 - 17h24 ) twitter

Maria Stephanie de Jesus, de 23 anos, deu à luz quadrigêmeos prematuros em Salvador (BA) e precisa de doações para fraldas, leite e reforma de sua casa em Cipó, no interior da Bahia. Com uma filha de 6 anos e o marido desempregado, a família enfrenta dificuldades após a morte do pai de Maria. A maternidade que realizou o parto reforça a necessidade de apoio para garantir melhores condições aos recém-nascidos.