Jovem morre afogado após tentativa de fuga de grupo agressor em um dique Investigação apura falta de ação das autoridades e ausência de amigos no momento do incidente Balanço Geral BA|Do R7 05/03/2025 - 16h04 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h04 )

O trágico afogamento de Caíque, um jovem que morreu ao tentar fugir de um grupo agressor em um dique, está sendo investigado pela polícia. A família, profundamente abalada pela perda, busca respostas e justiça, questionando a falta de ação das autoridades e a ausência dos amigos que estavam com ele no momento do incidente.

Testemunhas e familiares, que descrevem Caíque como um jovem trabalhador e querido, relatam os eventos que levaram ao seu desaparecimento. A comunidade e a mídia local acompanham de perto o caso, exigindo esclarecimentos sobre o grupo responsável pela tragédia.