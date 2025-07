‘Juninho Cara de Véia’ é preso por furtos em Vitória da Conquista (BA) Suspeito é acusado de cometer furtos em lojas do centro comercial Balanço Geral BA|Do R7 31/07/2025 - 16h43 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem identificado como ‘Juninho Cara de Véia’ foi preso em Vitória da Conquista (BA) após cometer furtos em lojas do centro comercial. Apesar de ser figura conhecida pela polícia, a situação de vulnerabilidade social e possível envolvimento com drogas do suspeito dificultam intervenções eficazes.